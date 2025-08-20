Співробітники ТЦК на Волині стріляли у пенсіонерок. Фото:

Конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК стався у Волинській області.

Інцидент стався 18 серпня в селі Нові Червища Камінь-Каширського району, коли в населений пункт приїхали ТЦКшники на двох автомобілях. Військкоми зупинили місцевого мешканця з інвалідністю, відкинули його велосипед і силою запхали у мікроавтобус. Про це йдеться у сюжеті місцевого телеканалу «Аверс», який був опублікований у Facebook.

На допомогу односельцю кинулися місцеві пенсіонерки. Жінки вимагали відпустити чоловіки й кинули каміння в машину ТЦК. Після цього, зі слів жінок, особи у військовій формі почали в них стріляти. Одна з цивільних отримала поранення в щоку. Постраждалій вже зробили операцію.

На конфлікт із цивільними вже відреагували у Волинському ОТЦК та СП. Там заявили, що в під час заходів з оповіщення військовозобов’язаних у Нових Червищах їхні співробітники зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів. А той відмовився їх надати. Згодом підтвердилося, що у чоловіка є інвалідність та право на відстрочку. Тому його відпустили.

У ТЦК стверджують, що місцеві жителі почали жбурляти каміння у бус, коли їхній односельчанин перебував у салоні. Інформацію про те, що один із військкомів відкрив вогонь по цивільних не підтвердили. Заявили лише, що «факт використання зброї під час цієї події наразі перевіряється відповідними правоохоронними органами у встановленому законом порядку».

Нагадаємо, 30 липня у Миколаєві ТЦК зупинило для перевірки облікових документів чоловіка. Той відразу почав тікати в бік пішохідного мосту через автомобільну дорогу й стрибнув з нього. Внаслідок цього громадянин загинув.