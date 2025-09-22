На Волині священник за хабар допомагав уникнути служби в ЗСУ. Фото:

У Волинській області священник допомагав чоловікам уникнути призову до армії.

Настоятель храму у Володимирському районі вимагав та отримав від військовозобов’язаного 10 тис. дол. за те, щоб надати йому «духовну» відстрочку від служби та бронювання. За ці гроші він обіцяв вплинути на працівників районного ТЦК. Про це 22 вересня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369−2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Йому загрожує тюремний строк від трьох до восьми років. Наразі правопорушник перебуває під домашнім арештом.

Видання ZAXID.NET, посилаючись на речницю спеціальної прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлію Шевченко пише, що священнослужитель обіцяв чоловікам, які підлягають призову, легальний спосіб отримати відстрочку від служби через висвячення у диякони.

Щоб надати такому висвяченню вигляду справжнього, отець пропонував придбати спеціальний одяг, а також рекомендував вивчити певні біблійні тексти. Частину хабаря у розмірі 80 тис. грн він отримав на банківську картку, решту — 8 тис. дол. — готівкою під час особистої зустрічі, — зазначили Шевченко.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція ліквідували вісім нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За результатами комплексних заходів затримано 14 організаторів оборудок.

Джерело: ZAXID.NET