Вчора та у ніч на 16 березня українські військові завдали уражень по засобах ППО та пунктах управління противника. На окупованій Луганщині було уражено зенітний ракетний комплекс «ТОР-М1», а в Запорізькій області — ЗРК «ТОР». Крім того, уражено радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 на окупованій Донеччині. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Також Сили оборони вдарили по пунктах управління противника. Зокрема, зафіксовано ураження командно-спостережних пунктів у районах Степного на Донеччині та Багатого в Запорізькій області.

Нагадаємо, 14 березня Сили оборони України уразили аеродром «Майкоп» у Республіці Адигея. Було зафіксоване влучання по об'єктах інфраструктури аеродрому.