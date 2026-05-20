Генштаб ЗСУ заявив про ураження низки важливих цілей армії РФ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n213928-zsu-urazyly-nyzku-vajlyvyh-ciley-voroga-detali-vid-genshtabu.html

Ракурс

Сили оборони України завдали нових втрат російській армії та ненафтовій галузі РФ.

Українські військові уразили пункти управління ворога у Соледарі Донецької області, командно-спостережні пункти окупантів у районах Любимівки Херсонської області та Іванівського на Донеччині. Також уражено пункти управління БпЛА ворога у районах Піддубного та Перебудови Донецької області, Гуляйполя Запорізької області, а також Єлізаветовки Курської області РФ. Про це Генеральний штаб ЗСУ 20 травня повідомив у Telegram.

Також повідомляється про успішні удари по зосередженнях живої сили противника у районі Новоукраїнки Запорізької області та у Мирному, Сніжному та місті Донецьк на Донеччині.

Окрім того, було влучання в склад боєприпасів ворога у районі Маринівки Запорізької області та по ремонтному підрозділу росіян у Сіверськодонецьку на Луганщині.

Також Генштаб підтвердив ураження установки первинної переробки нафти АВТ-6 із подальшою пожежею на НПЗ «Лукойл-Нижегородоргсинтез» та нафтоперекачувальної станції «Ярославль-3» у Ярославській області РФ. Попередньо відомо про пошкодження чотирьох резервуарів загальним об'ємом 140 тис. куб. м.

Нагадаємо, моніторингові пабліки повідомили про дроному атаку на НПЗ «Лукойл-Нижньогородськнафтаоргсинтез» у російському Кстово. Також був атакований хімічний комбінат «Невинномиський Азот».