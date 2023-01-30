Вибух у Пакистані забрав життя 60 людей - у мечеті було багато силовиків

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У пакистанському місті Пешавар смертник влаштував вибух у мечеті, де зібралося багато людей на молитву.

Вибух стався під час денної молитви. У результаті обвалилася половина стіни мечеті й тим, хто вижив, довелося вибиратися з-під уламків цегли.

Причини вибуху з’ясовуються, проте оскільки серед тих, хто молився, було багато поліцейських, влада вважає, що це могла бути цілеспрямована акція.

За словами представників спецслужб, у перших рядах тих, хто молився, був смертник, який підірвав себе. Смертник проник у мечеть в Пешаварі — вона знаходиться в захищеному комплексі урядових будівель, що охороняється. У цю мечеть ходили поліцейські з головного управління містом. Вибух викликав обвалення даху, загинули.

Відповідальність за те, що сталося, взяв Сарбакаф Моманд, командир пакистанського відділення руху «Талібан».

У березні 2022 року в Пешаварі було висаджено в повітря шиїтську мечеть, при цьому загинули десятки людей.

Наразі в столиці Ісламабаді поліція оголосила про високий рівень терористичної загрози, і на всіх блокпостах на в’їзді та виїзді зі столиці посилено перевірки.