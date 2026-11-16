https://racurs.ua/ua/3168-jyty-pravylno-chastyna-druga-borotba-zi-strahom-abo-poplakaly-i-zvykly.html

Ракурс

Адже страх — це спадкове й основне почуття людини; страхом пояснюється все: і спадковий гріх, і спадкова чеснота. Зі страху виросла й моя чеснота, яку звуть наукою

— Фрідріх Ніцше, Так казав Заратустра: Книжка для всіх і ні для кого (пер. авт.)

Дивно виходить, що розмова про щастя неодмінно має починатися або закінчуватися розмовою про страх. Більше того, саме на цьому моменті вона за класичним сценарієм спотикається і пірнає своїм рожевим пухнастим писком у категорично чужорідний їй терновий кущ. Тому такі розмови, за моїм досвідом, або погано починаються, або погано закінчуються (навіть якщо тема страху порушувалася співрозмовниками лише подумки).

Але сучасна наука й архаїчна філософія зі мною в ролі їхнього провідника-примітивізатора готові перетворити терновий кущ страху на огидного і кусючого гобліна страху. Чому гобліна? Чому огидного і кусючого? Лише через те, що бити і цькувати терновий кущ не дуже поетично, ще й самому боляче і вкрай непродуктивно. А бити і цькувати нечестивого гобліна абсолютно не поетично, але приємно і продуктивно, особливо зауважуючи, що це наш внутрішній гоблін, а наша задача — залишити в собі все лише красиве (передбачається, що гоблін — не найкрасивіше, що у нас є).

Що ж, для початку потрібно навчитися різними способами віч-на-віч зустрічатися зі своїм гобліном, очевидно, це необхідна частина бійки. Науково це називається експозицією. Експозиція — поняття доволі абстрактне. Конкретно пропоную зосередитися на трьох її варіаціях: екстинкції, контробумовленні і реконсолідації.

Що таке екстинкція в контексті бійки з гобліном? Екстинкція — це коли ти знаєш, що десь є гоблін страху і він може тебе погризти, але вирішуєш, що ти сміливий лицар у сяючих обладунках і ти готовий піти й вибити пару зубів тому гобліну. Ти це успішно робиш багато разів, кінець кінцем гоблін залишається зовсім беззубим й закономірно помирає з голоду (адже харчується він твоєю увагою, а без можливості тебе вкусити він її привернути ніяк не може). І одразу зауважу: бити цього гобліна потрібно в різних локаціях, контекстах, із різними глядачами, якщо є відчуття, що вони посилять його ажіотаж, це допоможе його «знезубити».

Що ж, сподіваюся, ви чітко уявили цю яскраву і брутальну картинку й усвідомили, що були нагодовані мозковою цукеркою. Адже тепер настав час пігулки — наукового пояснення того, що ця картинка означає.

«знаєш, що десь є гоблін страху» — це перший і критичний момент. Ми починаємо з того, що страх необхідно мати можливість пояснити, «вербалізувати». Якщо ви не можете описати його, є ймовірність, що він був закладений у вас ще до того, як ви навчилися говорити і загалом чітко описувати речі, концепції. У такому випадку гоблін перетворюється на привида, демона, який живе десь у вашому тілі. В цьому разі краще звернутися до екзорциста — тілесного терапевта, аби вас із цими бісами жмакали доти, поки вони не втомляться і не втечуть. Екстинкція й інші запропоновані у цьому матеріалі методики не будуть ефективними проти подібних страхів.

«він може тебе погризти, але вирішуєш, що ти сміливий лицар у сяючих обладунках і ти готовий піти і вибити пару зубів тому гобліну» — не менш важливий момент. Адже методики, про які я розповідатиму, працюють саме на кусючих гоблінах, але ніяк не допоможуть проти тролів і драконів. Тут я закликаю до абсолютної суб’єктивності, бо ваша абсолютна суб’єктивність є абсолютно об’єктивною. Не важливо, що інші люди кажуть про ваші страхи, очі ваші одні і в цьому випадку лише в них правда. Якщо це страх приблизно на 7+ із 10, якщо він по шкалі «від стоп до тім’ячка» вже зачіпає вашу голівоньку і своєю силою затьмарює розум (тобто амігдала вважає, що ваше тільце наражається на екзистенційну загрозу і вирішує не витрачати час на комунікацію із зарозумілою «префронталкою»), ви не зможете вирішити цей страх раціональною стратегією. В такому випадку також потрібно звернутися до терапевта.

«Ти це успішно робиш багато разів і кінець кінцем гоблін залишається зовсім беззубим й закономірно помирає з голоду» — екстинкція вимагає багато разів зустрічатися зі своїм гобліном. Одного разу може бути достатньо у випадку реконсолідації. Про цей термоядерний метод знищення гобліна ми ще поговоримо, але одразу скажу, що він створений далеко не для домашнього вжитку. Тому так, однієї бійки не буде достатньо, ви маєте звикнути, грубо кажучи, кожен день починати із насилля над зеленою істотою. Якщо гоблін нападає на вас під час публічних виступів, вам потрібно буде виступити багато разів, аж до тих пір поки не виробиться звичка виступати, тоді гоблін перестане купувати квитки.

«бити цього гобліна потрібно в різних локаціях, контекстах» — генералізація досвіду, тобто ви маєте влаштувати цьому гобліну конкретну таку третю світову війну. Якщо ви прийдете виступати у новому місці, перед іншою аудиторією, є великий ризик, що гоблін скористається можливістю, відсутністю звички до нового контексту і вгризеться вам у п’ятку. Але професійні лицарі знають, як підсилити метод екстинкції і завідомо бігають за гобліном по різних контекстах, щоби повністю вичавити його зі своєї казки. Намагайтеся зустрічатися зі своїм страхом у найрізноманітніших контекстах, це закриє одну із найбільш болючих дір в екстинкції — майже гарантоване повернення страху в незвичних умовах. Врешті, екстинкція не здатна буквально вирізати чи переписати гобліна у вашій голові, вона може лише створити інші спогади, де гобліна немає, але спогади про гобліна люблять повертатися («від ненависті до любові», самі розумієте), тому потрібно бути готовим довго працювати над тим, щоби страх остаточно вимер.

Ось і вся екстинкція — дуже простий і при цьому ефективний метод: «Бачиш гобліна? Бий! Всюди бий! І буде тобі щастя». Так, не допоможе проти дракона і змусить подорожувати різними контекстами для повної перемоги, але ж воно завжди варте того, врешті, не буває казки без подорожі.

Далі маємо метод, який також можна класифікувати, як одного із «синів» експозиції — контробумовлення. У цьому випадку ми користуємося цікавою особливістю нашого сприйняття світу.

Цього разу уявімо себе гобліном, суто для розмаїття і щоб життя медом не здавалося. Ми такий собі потужний гоблін-ветеран, який відгриз уже безліч лицарських п’ят, наші зуби — бритви, одна лише згадка про нас здатна зіпсувати настрій воїна і змусити замислитися про вибір кар’єри. Але раптом, під час позачергової, очевидно, простої бійки якийсь молодий і підозріло запальний лицар протирає нами бруківку. Не сказати, що це сильно підмочило нашу репутацію, ніби-то ніхто особливо все одно не лізе, але як таке взагалі могло трапитися?

А все просто — король додумався пообіцяти цьому лицарю за нас свою «веселу, гарну, сановиту» доньку. Так прозаїчно і зазнали ми поразки, а інші — сидять і бояться тільки через те, що їм ніхто нічого навіть віддалено схожого за ступенем спокусливості не обіцяв. А ви що думали, міфічний лицар, який долає ще міфічнішу крилату ящірку розміром з автобус, робить це просто через те, що вважає це своєю місією? Ну взагалі-то таке буває, і ми про це ще поговоримо, але тут про інше. Про те, що мало є страхів, що не пересилять винагороди у виді ясновельможного кровозмішання. А особливість людського мозку полягає в тому, що ми здатні або боятися, або не боятися, немає якогось змішаного стану. Тому якщо страх не «вирубає» вас, як ми говорили вище, його можна збороти достатньо ласою винагородою.

Проблема полягає в тому, що ніхто не заважає королю не розрахуватися з вами, особливо якщо ви перемагали зовсім не дракона, а всього лише самолюбивого гобліна. І дудки у вас немає, щоби помститися королю і викрасти з міста всіх дітей. Після такого нищівного усвідомлення ви від «фрустрації» можете почати боятися гоблінів ще сильніше, ніж раніше. Тому рекомендую обіцяти лише ті винагороди, які ви самі можете собі гарантувати. Спочатку всіма можливими засобами завоюйте собі принцесу, а далі вже пообіцяйте їй повернутися лише тоді, коли переможете он того бридкого гобліна або щось на кшталт того. Такий підхід є значно сприятливішим для ментального здоров’я лицара.

Тобто загалом контробумовлення працює дуже просто: є страх, а ви перед тим, як із ним зіштовхнетеся, придумуєте собі шикарну винагороду, яка перебила би його, — і все, ви вже не боїтеся, а самі лізете на цей страх, бо хочете швидше дістатися тієї винагороди. Пам’ятайте лише, якщо ви в результаті не отримаєте винагороду, кепські ваші справи. Тому розраховуємо переважно на себе, а також на те, що ви не зможете себе обманути. Тобто якщо винагорода насправді лише формально має вас цікавити, — бо треба, щоб «усе як у людей» — повірте, ви у себе в голові нікого не обманете. Якщо вам та принцеса ніколи не подобалася і королевичем ви себе ніколи не уявляли, то передайте меча тому, кому це потрібно, адже гобліна ви боятиметеся так само, як боялися до цього.

Як ви розумієте, це чудово працює з екстинкцією. Спочатку страх може бути надто гострим. Його доведеться потерпіти, хоча, можливо, для вас цілісність п’ятки критична і важливіша за все інше. В такому випадку солодка винагорода може не спрацювати, і краще буде трохи звикнути до гобліна і бійок з ним, а далі вже можна буде додавати контробумовлення. До речі, найкраще, як і у випадку з екстинкцією, робити це у різних контекстах, генералізація досвіду буде вкрай корисною і тут.

А тепер, як я і обіцяв, ми дійшли до важкої артилерії. Під важкою артилерією я маю на увазі ситуацію, коли лицар приймає дозу бойових наркотиків, сідає у винищувач і стирає гобліна, троля чи навіть стадо драконів точковим ракетним залпом під аплодисменти штабу.

Як ви розумієте, зайвих слів тут я не писав. Реконсолідація — це вельми специфічний і жорсткий метод роботи зі страхом, і в домашніх умовах використати можна лише завдяки щасливому випадку, якщо на ваших очах дракону на голову випадково впаде сталактит, а ви просто заберете всі його багатства собі. В усіх інших випадках буде потрібний терапевт (штаб) і нерідко ще й наркотики (іноді можна просто пофантазувати, як ви епічно долаєте дракона, а він насправді помре, але для такого потрібні вельми… специфічні умови, найчастіше — вкрай бойові «пігулки»). Більше того, таймінги важливі — прилетів до свого страху, довбанув і полетів, адже далі ввімкнеться екстинкція і бійка буде значно примітивнішою. Словом, зовсім не домашній метод, зате може подолати навіть найвогнедишніший ПТСР. Тому якщо дуже страшно і лицарю потрібне магічне посилення, чимчикуйте до найближчого мага, він усе пояснить.

Я, живий текст, що зараз говорить у вашій голові і викликає криваві галюцинації, не маю достатньої експертності, аби щось тут рекомендувати, і можу лише силоміць змусити вас дізнатися про існування цього методу експозиції. Це і є все, що я можу сказати про реконсолідацію.

А тепер час повернутися у монастир (ненадовго, звісно, щоби весела, гарна, сановита не засумувала) і помолитися, адже за те, що ми робили з гобліном, потрібно попросити пробачення, звісно, не у гобліна, а у когось приємнішого. Більше того, молитва працює, як медитація і саме медитація допоможе нам вступити у ментальну війну з гобліном. Так-так, ми вже не просто лицарі, а справжні хрестоносці, тобто дуже ідейні лицарі, і це нам допоможе у боротьбі, — гарантую.

Другий і останній блок — когнітивні стратегії: об’єктивне називання, дистанціювання і переінтерпретація (reinterpretation).

Пам’ятаєте фільми жахів, в яких потрібно було дізнатися справжнє ім’я демона, аби отримати над ним владу і (у прозаїчній більшості випадків) відправити його до пекла? Насправді цьому є неймовірно глибокі культурні причини, і взагалі це дуже цікава тема, але чи я кращий за Голлівуд? Тому гайда сміятися над цими середньовічними методиками, наче ми не знаємо, що це насправді таке, і як працює (ми справді не знаємо, зате знаємо, що не знаємо, — і це вже щось, Сократ би порадів).

Так от, гоблін страху насправді знає, наскільки він бридкий і ниций, і щоночі вночі катує себе за свою любов до лицарських п’яток. Тепер і ви, лицаре, це знаєте і можете цим підступно скористатися. Коли гоблін спробує на вас напасти, навіть не атакуйте (це вже його здивує, він може забаритися на секунду) і кажіть: я об’єктивно красивий лицар в об’єктивно сяючих латах, а ти — об’єктивно понурий злидень і сам це знаєш, всі це знають, навіть інші гобліни над тобою сміються, я сам чув. І не від самої образливості слів, а від беземоційної і категоричної справедливості цих тез зганьбиться гоблін, зламає свого клика об вашу сонцесяйну п’ятку і втече геть.

Пам’ятайте лише, що потрібно бути дуже об’єктивним, аби закляття спрацювало. Ви не маєте заглиблюватися у свої емоції, а лише описувати те, що відбувається навколо: маг заговорює пістолет, гноми тягнуть дрон, дракон намагається поцупити принцесу, зелений дурнуватий гоблін хоче відгризти лицарю п’яту. Штука в тому, що в цей часа мігдала перестає почуватися «в моменті», вона думає, що ви просто глядач, а глядачем бути не страшно, не треба нікуди тікати.

Насправді це вже не просто об’єктивне називання, а й дистанціювання. Просто об’єктивне називання так природно у нього перетікає, що я вирішив не псувати картину технічними деталями і дати когнітивній магії литися так, як вона сама того хоче.

Найголовніше тут — пам’ятати, що роздуми про гобліна без зіткнення із гобліном — це звичайнісіньке уникання. Такі практики не мають на меті відбити у вас потребу зустрічатися зі своїми страхами, навпаки, це бойова магія, яка дозволяє в момент бійки атакувати гобліна не тільки фізично, як ми про це говорили в межах експозиції, а й духовно. Так, дистанціювання і об’єктивне називання хоч я і категоризую окремо, насправді проявити себе вони здатні лише під час зіткнення. І так, вони також можуть не спрацювати через дуже сильний страх. Духу дракон, скоріше за все, матиме більше за вас, але знову ж таки, все тренується, просто на гобліні ефект буде значно швидший і яскравіший, ніж на комусь сильнішому, для кого краще використовувати важку артилерію.

Окремою стратегією, хоча й цілком доповнюваною двома вищеперерахованими методами, є переінтерпретація. Цей метод зазвичай використовують найдревніші чаклуни — філософи. Мабуть, найбільш відомими серед них є стоїки. Вони свого часу навчилися так добре переосмислювати ситуацію, в якій знаходиться страх, що могли його звідти концептуально вирізати, вміли змінювати бачення ситуації так, що страх в принципі туди не вписується. Одним із найпопулярніших і найпростіших заклять є: «Якщо ти можеш щось змінити, сенсу переживати немає, якщо ні — також немає». Їх іще багато і є думка, що філософія в цілому була створена, як таблетка від страху. Але ж цей текст не гримуар, тому шукати і придумувати ці закляття доведеться довірити читачу.

Головною перепоною в процедурі вирізання гобліна із тканини реальності є віра самого лицара у гобліна і необхідність його існування. Тому в лабораторних умовах погано вдається відтворювати переінтерпретацію, але це і не дивно, адже її потрібно тренувати не в лабораторії, а в сакральних чаклунських місцях, принаймні, в бібліотеках, ну і пробувати використовувати на полі бою, точніше, на тому, що має перестати бути ним.

Об’єктивне називання і дистанціювання, до речі, чудово допомагають лицарям-початківцям у виконанні подібних високорівневих ритуалів. А їх ми вже розібрали, тому вам залишається лише надибати десь побільше різних філософських ритуалів і загалом звикнути до того, що ви можете взаємодіяти з реальністю значно більш активно, ніж нас тому вчать. Врешті, реальність ми на великий відсоток придумуємо самі. Принаймні, всіх гоблінів у неї ми додаємо самотужки, тому й вирізати їх із неї — справа менше, ніж благородна, але не менше, ніж необхідна.

Окремо від когнітивних стратегій і варіацій на тему експозиції стоїть прийняття і те, що я називаю переосмисленням необхідності. Ми вже почали працювати з реальністю, тепер же я пропоную реактивному лицару-чаклуну не просто боротися з гобліном… а не боротися з гобліном.

Ну взагалі-то так, адже ми вже давно встановили, що гоблін — це частина вас. Ви не замислилися після цього, наскільки абсурдною є ідея того, щоби протистояти якійсь абсурдній абстрактній сутності, яка хоче зробити щось недобре з вашою п’яткою? Як взагалі ваша фантазія може матеріалізуватися і зашкодити вашому тілу? Ну тобто може, психосоматика — справа реальна і жорстка. Особливо якщо намагатися всіма силами не думати про страх. У такому випадку гоблін сам перетвориться на дракона і почне робити з вами значно страшніші речі. Парадокс у тому, що чим більше ви приймете той факт, що у вашій реальності подекуди бігають зубасті гобліни, тим більше сил ви у них вкрадете, заберете собі.

У цьому і полягає техніка прийняття. Ви не б’єтеся з гобліном, не намагаєтеся його «терпіти» (хоча і зустрічаєтеся з ним віч-на-віч), ні, ви дозволяєте йому існувати і навіть спробувати вкусити вас. Самі побачите, що його ікла і пазурі розтануть, так і не діставшись заповітної лицарської плоті. І це ніяк вас не обмежує, ідіть хоч у саме лігво тих гоблінів — вони нічого не зроблять вам, якщо ви просто приймете той факт, що вони є. Щойно звикнете їх приймати, помітите, що вже настав час усвідомлювати, що вони перестали існувати. Але і на це чекати не треба, потрібно щиро дати їм бути у спокої.

Врешті, вони почуватимуться так, ніби їх облили кислотою. Адже страх не терпить, коли його «залишають у спокої», цей парадокс нищить його концептуально. Так, у чомусь це чаклунство схоже на переінтерпретацію. І цьому також, на жаль, доведеться добряче вчитися, але воно того варте.

І остання зброя з мого арсеналу, єдине, до чого я не дам списку літератури, бо це скоріше комбінація технік, аніж якась техніка у чистому виді, те, що науковці-алхіміки так люблять дистилювати у своїх лабораторіях. Ідеться, звісно про переосмислення необхідності.

Ця методика за замовчуванням доступна лише паладинам найвищого рівня, але є певні хитрощі, які дають змогу користуватися нею навіть лицарям-початківцям (дисклеймер: автор не закликає лицарів відмовлятися від шляху паладинів, навпаки заохочує до цього шляху, робить його більш доступним для масового бійця). Суть підходу: особливість людської психіки полягає в тому, що страх існує і працює лише з точки его, лицар-початківець боїться за себе, тому багато чого здатне зупинити його. Професійного паладина може хвилювати лише доля людства і те, наскільки ідеально він служить силам світла у боротьбі з темрявою. Тому в бою з гобліном він нищить його святим молотом не тому, що володіє особливим типом магії, а через те, що не переймається цілісністю своєї п’яти, а лише колективної мега-п’яти всіх, кого він присягнув захищати.

Це прибирає його его з формули, залишається лише абсолютно чистий, ідеальний інструмент світла, який діятиме так, як треба, а не так, як дозволить його страх. Цікава класова особливість паладина полягає в тому, що він така сама людина, і якщо він відступить від своїх ідеалів, перестане слідувати власним принципам і «думати про високе», він втратить увесь свій благий шарм і стане звичайнісіньким лицарем, так само боятиметься гобліна, як і всі інші, адже боятиметься за себе.

Іноді й звичайні люди оволодівають цією світлою, ідейною магією. Так стається, коли бабуся зупиняє вантажівку руками, бо не здогадалася прибрати з дороги онука, але в будь-якому разі, вона в цю мить стала паладином, бо не побачила іншого виходу із ситуації. Страх не працює тоді, коли виходу немає, страх працює лише тоді, коли є альтернативний шлях.

От і думайте, чому добре мати принципи і «жити заради чогось вищого». І звісно, обманути себе тут не вийде, або ж вам потрібно буде мати для цього ментальну гнучкість професійного гімнаста, щоби скрутити свій мозок так, аби він побачив святу місію у знищенні якогось недобитого гобліна. Хоча… можливо це також є одним із аспектів «правильного» шляху?

Загалом достатньо розуміти, куди йдеш, навіщо йдеш і бачити в цьому величезну цінність. Достатню, щоби страшні перешкоди розчинялися від нестерпного контрасту своєї неважливості порівняно з критичністю твоєї Місії.

І так, нагадаю ключові слова, які ми з вами розібрали: експозиція, екстинкція, контробумовлення, реконсолідація, когнітивні стратегії, об’єктивне називання, дистанціювання, переінтерпретація, прийняття, переосмислення необхідності. Ви можете скопіювати будь-яке із цих слів (навіть частково) і скористатися закляттям «Ctrl+F», щоби знайти всі згадки у цьому тексті про той чи інший метод.

І пам’ятайте, лицарю, навіть дракон — здоланна перешкода, треба тільки припинити з ним миритися і почати боротися.

Використана література