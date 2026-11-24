https://racurs.ua/ua/3169-yakby-ne-dyhannya-shkolyariv-chym-by-dyhav-svit-chastyna-persha-kojnomu-svoya-tora.html

Ракурс

Не сила, а тривалість високих почуттів створює високих людей

— Ніцше, За межами добра і зла (пер. авт.)

Чим страшніша ракета — тим, що може когось вбити чи тим, що відволікає від занять школярів? Очевидно! Тим, що лише неосвічена людина могла би нині злякатися останнього. І не зрозуміло: чи дарма?

Кризу слід любити за чесність, яку вона приносить із собою. Можна багато говорити про те, наскільки сміливо ти готовий потонути з кораблем, але перевірити це можна лише в одному випадку. І ось ми прокинулися в цьому випадку. Які ж висновки ми можемо зробити вигляд, що робимо?

Якщо ви, читачу, подаруєте мені академічний гріх перекладання перекладу, то я запропоную свій висновок. На цю цитату я наштовхнувся під час читання коментаря Роберта Гордіса до книги Екклезіаста або Коелета, як він рекомендує читати ім’я цього мудреця. Коментар стосувався 1:2 «Марнота марнот, каже Коелет, марнота марнот — усе марнота». У коментарі Гордіс пояснював, чому саме такий переклад є поганим і що він втрачає. Як аргумент він навів цитату із Талмуду (Shabb. 119b): «Світ тримається лише завдяки диханню школярів». Суть у тому, що «диханням» в цьому випадку виявляється буквально те саме слово, яке у Коелета перекладають як «марнота». Але про мудреця ми поговоримо в наступній частині, зараз же нас цікавлять саме діти.

Я не претендую на «правильне» читання Тори чи Талмуду, але мене дуже зацікавила ця думка про школярів. Тому я знайшов повний фрагмент і отримав оперативний простір для потенційної єресі, якою хочу поділитися з вами. Перш за все треба звернути увагу на те, що відповідно до “Koren Noé Talmud Bavli (Babylonian Talmud) William Davidson Edition - English” — тієї версії Талмуду, якою я послуговувався, уточнюється, що йдеться саме про «дихання» дітей, які читають Тору. Ця деталь має велике значення і цілком імовірно, не через те, про що ви подумали, до чого повернемося згодом.

Наразі нас цікавить те, про що йшлося дещо вище, а саме: про те, що ці діти підносяться до рівня «Його помазаників» і уточнюється, що вони настільки ж «цінні і важливі, як королі і жерці». Також вказується, що їхнє дослідження Тори важливіше за дослідження її дорослими людьми, адже дихання дітей не осквернене гріхом. Для крайнього здивування мені вистачило би і цього, але далі йдуть ще сильніші тези: «Не можна переривати навчання дітей Торі, навіть для того, щоби будувати Храм» (закликаю погуглити, чому Храм є наріжною концепцією в Талмуді). Більше того, далі з’являється думка, що Єрусалим було знищено через те, що там дітям завадили вивчати Тору.

Допитливий читач поцікавиться: «Хоч цитати і промовисті, але чому саме Тора? Чому Талмуд і Єрусалим?» На що, я сподіваюся, знайдеться значно більше людей, які поставлять зустрічне запитання: «А яка взагалі різниця?» І тут вперше я підтримаю нецікавість проти цікавості. Адже це саме той випадок, коли найважливіше ідею сприймати принципово позаконтекстуально. Тора? Це набір морально-етичних настанов, правил, за якими жили люди, вважаючи їх вкрай цінними, тому їх обговорювали і створювали Талмуди. Свою Тору і Талмуди мають також християни і мусульмани. Більше того, як не дивно, щось на кшталт мають і атеїсти, просто на свій манер. Особисто я займався Платоном, вирішив відволіктися, почитати Коелета через цікавість до християнства і натрапив на хороший коментар, де цитувався Талмуд. Цінність тут у знанні як такому, і вона не збільшується і не зменшується від того, звідки це знання береться. Найактивніше, до речі, цю думку підтвердять лікарі, є на те певні причини.

То давайте спробуємо використати чужі думки для нашої ситуації. Які висновки можна зробити, якщо розглянути наш актуальний стан від’ємної потужності і цитати, що я навів вище? Суто гіпотетично доведеться припустити, що справа тут у дітях, у тому, що якось так виходить, що стається щось нехороше, коли ми перестаємо вчити дітей моралі й етиці, спираючись на найавторитетніші джерела відповідного часу. Коли натомість відволікаємо їх і займаємося будь-чим іншим, не важливо, наскільки ми переконані, що важливішим за це нічого не може бути.

Особисто у мене це і на інтуїтивному рівні не викликає жодних сумнівів. Але давайте розберемося детальніше у тому, чому так може ставатися. Для початку варто все максимально спростити. Що це взагалі за «морально-етичне вчення»? Чому воно вчить? Кінець кінцем, воно вчить нас дружити і бути хорошими хлопчиками і дівчатками. Просто для того, щоби переконати людину добре ставитися до ближнього, потрібно докласти дуже великі зусилля, які й перетворюються на монструозні логічні системи з багатошаровими аргументаціями на користь вельми приземлених, якщо не примітивних, систем. Проблема в тому, що вони в першому виді звучать надто просто і непереконливо, а в другому — надто складно і зарозуміло. Тому хлопчики і дівчатка схильні поводитися погано значно частіше, ніж варто було би.

Теорія ігор назвала би це кооперацією проти порушення правил гри. Якщо розглядати наше життя як умовно нескінченну гру з великою кількістю невідомого у ній і умовно необмеженою кількістю гравців, які приходять у гру і йдуть з неї, то висновок буде ідентичним. Найвигідніше і найпростіше дружити, кооперуватися, адже лише кооперація приносить прибуток. Обман (cheating) найчастіше призводить до того, що одна людина втрачає свої ресурси, а інша — примножує, але втрачає репутацію. Це зазвичай боляче б’є по цьому негіднику, бо нікому не хочеться мати з ним справу, коли поруч є чесні гравці. Як бачите, це не якийсь складний моральний парадокс, а всього лише раціональна, ефективна стратегія поведінки. Світ не стоїть завдяки чесним людям, він завдяки ним рухається.

Виходить, що спочатку потрібно потиснути руки, а потім вже буде цивілізація і прогрес? Виходить, що так. І це можете вважати каменем у город любителям поставити технічні науки первинними щодо гуманітарних. Практика показує, що настільки проста у своїй не-технологічності річ, як плем’я і настільки складна річ, як, наприклад, ракета, можуть стояти лише на основі кооперації, тієї чи іншої моралі й етики. Тобто спочатку домовляємося, а вже потім — розвиваємося.

Як ви розумієте, думка, що будь-яка цивілізація буде зруйнована, якщо в ній належним чином не вчитимуться діти, — цілком логічна і правдива. Ставитися до таких дітей, як до святих — це необхідність, запорука виживання, а не розвага.

А тепер головне, заключне питання: чому вчать дітей в наших школах? Чому вчили вас? Коли ви чули про те, щоби принаймні якась обрана каста дітей навчалася саме тому, як правильно жити і, якщо ми вже говоримо про привілейовані прошарки, керувати життями інших людей? Чи нам бракує знань, аби створити подібні спеціалізовані школи? Чи ресурсів, щоби додати такі курси у вже існуючі шкільні програми?

Можливо, ми перебуваємо саме там, де перебуваємо через те, що інакше і бути не могло із нашими підходами до життя?

Можливо, у вас знайдуться відповіді на всі ті питання, якими я закінчую ці роздуми, а в наступній частині ми поглянемо на роль дітей з точки зору не-так-і-важливо-якого мудреця, але точно того, про якого я обіцяв поговорити, але ще не встиг.

Людину найкраще карають за її чесноти

— Ніцше, За межами добра і зла (пер. авт.)