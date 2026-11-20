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Російська ракета вибухнула на території Польщі. Фото:
Вибух прогримів у Польщі під час російського обстрілу Україниhttps://racurs.ua/ua/n217543-vybuh-progrymiv-u-polschi-pid-chas-rosiyskogo-obstrilu-ukrayiny.htmlРакурс
Потужний вибух прогримів 20 листопада у районі населеного пункту Хмелек в Люблінському воєводстві Польщі.
Упродовж сьогоднішньої ночі та ранку Урядовий центр безпеки Польщі (RCB) розсилав попередження мешканцям окремих повітів Люблінського та Підкарпатського воєводств через російську повітряну атаку на Україну. У небо піднімали бойову авіацію. Про це повідомили PAP, RMF24, Polsat News, Defence24, Onet з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.
Згодом у польський повітряний простір, ймовірно, залетіла російська ракета. Військові поінформували, що поблизу населеного пункту Хмелек міг упасти невідомий об'єкт. А в мережі поширили відео, на якому видно спалах та вибух.
Спікер Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський в ефірі телеканалу Polsat News заявив, що військові розслідують «два можливі порушення» польського повітряного простору.
Нагадаємо, російські війська 20 листопада масована атакували Львівщину дронами та ракетами. У Львові двоє людей загинули під час атаки ворога по залізничній станції «Скнилів». Ще щонайменше четверо постраждали. А в Стрийському районі росіяни пошкодили енергетичний об'єкт.
Джерела: PAP, RMF24, Polsat News, Defence24, Onet