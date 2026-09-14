Армія Польщі ледь не збила український винищувач МіГ-29. Фото:

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Армія Польщі ледь не збила український винищувач МіГ-29.

Під час атаки РФ на Україну 30 липня польські військові відстежували рух російських ракет і не помітили український літак, який працював біля кордону. Тієї ночі в Польщі чергувала пара винищувачів F-16. У момент, коли в повітряний простір залетіла російська ракета, один із них дозаправлявся в повітрі, а інший перебував поблизу кордону України та Польщі. Про це оперативний командувач ЗС Польщі Іренеуш Новак розповів в інтерв’ю Rzeczpospolita.

За його словами, приблизно о 4.00 ані польський пілот, що був біля кордону, ані командування, що стежило за ситуацією в Україні, не могли ідентифікувати об'єкт, який рухався біля польського кордону. Також за цією ціллю стежило й польське ППО. Виявилося, що це був український МіГ-29.

Польський офіцер припустив, що винищувач Повітряних сил України міг би потрапити під «дружній вогонь», якби пілот втратив пильність та порушив би повітряний простір Польщі.

Після інциденту Оперативне командування надіслало начальникові Генштабу ЗСУ та командувачеві Повітряних сил України листа з проханням «інформувати про переміщення української авіації поблизу кордонів Польщі».

Нагадаємо, 25 серпня до Польщі прибули 28 танків K2 південнокорейського виробництва. Техніку створили за контрактом, підписаного між Польщею та Південною Кореєю 1 серпня 2025 року. Ці броньовані машини розмістять поблизу кордону з Калінінградською областю Російської Федерації.

Джерело: Rzeczpospolita