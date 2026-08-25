Польща відправить танки з Південної Кореї на кордон з Росією. Фото:

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Збройні сили Польщі отримали танки з Південної Кореї.

У вівторок, 25 серпня, до Польщі прибули 28 танків K2 південнокорейського виробництва. Техніку створили за контрактом, підписаного між Польщею та Південною Кореєю 1 серпня 2025 року. Загалом країни домовилися про постачання 180 військових машин, включаючи 64 танки, частково зібрані з польських компонентів. Про це міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив у соцмережі Х.

Машини вже розвантажують з корабля в одному з портів Поморського воєводства. Ці танки поповнять 16-ту механізовану дивізію. Підрозділ дислокується поблизу кордону з Калінінградською областю Російської Федерації.

Це важливий крок, що збільшує виробничі можливості нашої промисловості та є послідовним зміцненням безпеки Польщі, — написав Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, навесні стало відомо, що уздовж польсько-українського кордону поляки побудують сучасний електронний бар'єр, який охоплюватиме ділянку території Надбужанського прикордонного загону. Там прокладуть підземні кабелі для виявлення сейсмічних коливань, волоконно-оптичні кабелі для передачі даних та силові кабелі. Зовні встановлять стовпи, оснащені камерами денного та тепловізійного бачення, для цілодобового спостереження за територією.