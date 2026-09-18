Польща вирішила доєднатися до Антибалістичної коаліції. Фото:

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Антибалістична коаліція поповнилася ще однією країною Європи.

У п’ятницю, 18 вересня до цієї коаліції долучилася Польща. Про це стало відомо під час саміту «Карпатської ініціативи», який проходить на Івано-Франківщині. Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив у соціальній мережі Х.

За його словами, під час саміту він формат цієї співпраці з президентом України Володимиром Зеленським.

Пам’ятаєте важливі дебати, чи Польща повинна бути в Антибалістичній коаліції, чому вона досі не є в групі держав і підприємств — як українських, так і європейських, — які разом працюватимуть над зміцненням оборони від балістичних ракет? Так от, Польща від сьогодні є частиною цього великого проекту, — написав Туск.

Як відомо, у складі Антибалістичної коаліції вже перебувають 10 країн Європи. Окрім України, це Данія, Франція, Німеччина, Італія, Норвегія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та Нідерланди.

Нагадаємо, 17 вересня видання Rzeczpospolita з посиланням на джерела в урядових і військових колах поінформувало, що Польща готує пакет військової допомоги на загальну суму 50 млн євро. До нього увійдуть засоби протиповітряної оборони. Зокрема, поляки передадуть Україні кілька ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot.