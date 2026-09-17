Дональд Туск, фото: «Правда.ру»

https://racurs.ua/ua/n216296-poblyzu-polskogo-kordonu-vpav-dron-buv-sylnyy-vybuh-tusk.html

Ракурс

Російський ударний дрон впав у Волинській області поблизу польського кордону.

Про це сьогодні, 17 вересня, під час засідання уряду заявив прем'єр Польщі Дональд, повідомляє RMF FM.

Я отримав ще одне повідомлення, напад Росії на західну частину України закінчився. Дуже близько до польського кордону, біля українського міста Ягодин під Дорогуськом, ймовірно, знову була атакована заправка. Був дуже потужний вибух. Наші літаки були підняті, — зазначив він.

Туск додав, що сьогоднішня дата є символічною — маючи на увазі напад СРСР на Польщу 17 вересня 1939 року.

Трохи раніше про це заявив речник Оперативного командування ЗС Польщі підполковник Яцек Горишевський.

За його словами, безпілотник удаоив по цілі або був збитий за 4 км від кордону. Через те, що це був реактивний дрон, який швидко наближався до польського кордону, у Польщі підняли авіацію.

Przypominają o sobie ci, którzy 17 września 1939 roku tj, 87 lat temu na nas napadli razem z nazistowskimi Niemcami. — Dariusz Piotr Sokołowski (@DariuszPS00) September 17, 2026

Джерело: RMF FM