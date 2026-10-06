РФ вдарила по Запоріжжю та області, постраждала дитина та двоє дорослих. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n216658-okupanty-vdaryly-po-zaporijju-ta-oblasti-postrajdala-dytyna-ta-dvoie-doroslyh.html

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Армія Російської Федерації завдала ударів по Запорізькій області.

У Запоріжжі російський БпЛА вдарив по багатоповерхівці. Внаслідок обстрілу пошкоджена квартира на сьомому поверсі та балкони трьох квартир. Травм зазнала п’ятирічна дитина. Кількість постраждалих уточнюється. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 6 жовтня повідомила у Telegram.

Також сьогодні російський БпЛА атакував один із населених пунктів в передмісті Запоріжжя. Зазнали поранень 48-річний чоловік та 43-річна жінка. Внаслідок обстрілу спалахнув склад, вогонь поширився на площі 500 кв. м. Рятувальники ліквідували пожежу.

Нагадаємо, 6 жовтня російська армія завдала серію ударів по автодорозі в Одеській області. Внаслідок російських ударів були пошкоджені вантажні та легкові автомобілі. П’ятеро осіб постраждали. Двоє з них госпіталізовані, стан одного з постраждалих вкрай важкий.