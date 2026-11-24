Наслідки удару РФ. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n217595-rizko-zrosla-kilkist-poranenyh-u-zaporijji-foto-video.html

Ракурс

Кількість поранених у Запоріжжі внаслідок нічного російського удару зросла до 40 осіб.

Також двоє людей загинули. Рятувальники продовжують розбирати завали пошкоджених будинків. Попередньо відомо, що під у зруйнованих будинках можуть залишатися заблоковані люди. Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив у Telegram.

Кількість поранених зросла до 40 людей, — йдеться у повідомленні.

Також очільник області оприлюднив нові фото та відео з наслідками російського удару. На кадрах можна побачити пошкоджений п’ятиповерховий будинок з вибитими вікнами. Також зафіксовані автомобілі та повалені дерева.

Нагадаємо, вночі 24 листопада унаслідок російської атаки в Запоріжжі була зруйнована приватна оселя і частково зруйнований п’ятиповерховий житловий будинок. Раніше була інформація про двох загиблих та 32 постраждалих. Серед поранених немовля та троє дітей.