ЗСУ уразили машинобудівний завод на окупованій Донеччині. Фото:

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Сили оборони України уразили цехи підприємства на окупованій Донеччині, яке працює на армію РФ.

Бійці 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд» за допомогою безпілотників FP-2 завдали удару по Сніжнянському машинобудівному заводу. Окупанти використовують це підприємство в інтересах оборонно-промислового комплексу. На заводі виготовляють елементи авіаційних двигунів для штурмової авіації та бойових вертольотів. Про це компанія FirePoint повідомила у Telegram.

У підрозділі «Рейд» тим часом поінформували, що удар по Сніжнянському машинобудівному заводу було завдано у вересні. По ворожому об'єкту відпрацювали оператори 4-го батальйону 413-го полку СБС «Рейд» у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Нагадаємо, українські військові у районі Донецька уразили телекомунікаційний вузол російських окупантів, а у районі Щасливцевого Херсонської області — пункт управління підрозділу армії РФ.