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Уражено телекомунікаційний вузол російських загарбників, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили телекомунікаційний вузол та склади БпЛА окупантів — Генштаб

6 жов 2026, 15:13
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Сили оборони України вчора, 5 жовтня, та в ніч на сьогодні, 6 жовтня, уразили низку військових об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

  • у районі Донецька уражено телекомунікаційний вузол російських окупантів;
  • у районі Щасливцевого Херсонської області уражено пункт управління підрозділу армії РФ;
  • завдано ударів по місцях зосередження живої сили противника в районах Сокологірська Луганської області та Бурлацького на Донеччині;
  • у районі Сіверськодонецька на Луганщині уражено склад БпЛА;
  • у районі Хрустального на Луганщині уражено склад боєприпасів російських окупантів.

Джерело: Ракурс


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