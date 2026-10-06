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Уражено телекомунікаційний вузол російських загарбників, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Сили оборони уразили телекомунікаційний вузол та склади БпЛА окупантів — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n216649-syly-oborony-urazyly-telekomunikaciynyy-vuzol-ta-sklady-bpla-okupantiv-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 5 жовтня, та в ніч на сьогодні, 6 жовтня, уразили низку військових об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема:
- у районі Донецька уражено телекомунікаційний вузол російських окупантів;
- у районі Щасливцевого Херсонської області уражено пункт управління підрозділу армії РФ;
- завдано ударів по місцях зосередження живої сили противника в районах Сокологірська Луганської області та Бурлацького на Донеччині;
- у районі Сіверськодонецька на Луганщині уражено склад БпЛА;
- у районі Хрустального на Луганщині уражено склад боєприпасів російських окупантів.