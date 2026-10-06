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Знищення російських загарбників, скріншот відео
260 окупантів за місяць ліквідували на мінно-вибухових загородженнях на Півдні (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216643-260-okupantiv-za-misyac-likviduvaly-na-minno-vybuhovyh-zagorodjennyah-na-pivdni-video.htmlРакурс
У вересні на мінно-вибухових загородженнях підрозділи угруповання військ «Південь» ліквідували понад 260 російських військових.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Сил оборони півдня України.
У вересні мінно-вибухові загородження, облаштовані інженерними нашими підрозділами, стали перешкодою для російських військ одразу на трьох ключових напрямках, — вказано в повідомлення. — На Гуляйпільському, Оріхівському та Олександрівському напрямках на інженерних боєприпасах противник втратив 261 військовослужбовця та 58 одиниць озброєння і військової техніки.
Серед знищеної техніки ворога — переважно мотоцикли та квадроцикли, які росіяни використовують для маневреного та швидкого пересування.
Слід зазначити, що мінно-вибухові загородження нині не лише елемент оборони, а й дієвий засіб, який завдає втрат ворогу ще до безпосереднього контакту з нашими підрозділами. Крім того, облаштування таких загороджень в нашій операційній зоні здійснювалося із застосуванням безпілотних систем. Такий підхід дозволяє ефективно уражати противника, одночасно мінімізуючи ризики для наших воїнів, — зазначають в Силах оборони.