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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

260 окупантів за місяць ліквідували на мінно-вибухових загородженнях на Півдні (ВІДЕО)

6 жов 2026, 12:49
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У вересні на мінно-вибухових загородженнях підрозділи угруповання військ «Південь» ліквідували понад 260 російських військових.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Сил оборони півдня України.

У вересні мінно-вибухові загородження, облаштовані інженерними нашими підрозділами, стали перешкодою для російських військ одразу на трьох ключових напрямках, — вказано в повідомлення. — На Гуляйпільському, Оріхівському та Олександрівському напрямках на інженерних боєприпасах противник втратив 261 військовослужбовця та 58 одиниць озброєння і військової техніки.

Серед знищеної техніки ворога — переважно мотоцикли та квадроцикли, які росіяни використовують для маневреного та швидкого пересування.

Слід зазначити, що мінно-вибухові загородження нині не лише елемент оборони, а й дієвий засіб, який завдає втрат ворогу ще до безпосереднього контакту з нашими підрозділами. Крім того, облаштування таких загороджень в нашій операційній зоні здійснювалося із застосуванням безпілотних систем. Такий підхід дозволяє ефективно уражати противника, одночасно мінімізуючи ризики для наших воїнів, — зазначають в Силах оборони.

Джерело: Ракурс


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