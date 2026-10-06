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Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки на Запоріжжі, фото: ДСНС

Авіабомби та безпілотники атакували Запоріжжя — п’ятеро поранених (ФОТО)

6 жов 2026, 11:55
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Російські загарбники сьогодні, 6 жовтня, вранці здійснили комбіновану повітряну атаку авіабомбами та безпілотниками по Запоріжжю.

П’ятеро людей поранені, їм надається необхідна допомога. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок атаки:

  • за трьома адресами горіли вантажівка та легкові автомобілі;
  • пошкоджене дорожнє покриття і обладнання поруч розташованої АЗС.

Займання вже ліквідовані. На місці події працювали всі екстрені служби міста.

Наслідки російської повітряної атаки на Запоріжжі, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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