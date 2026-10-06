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Наслідки російської повітряної атаки на Запоріжжі, фото: ДСНС
Авіабомби та безпілотники атакували Запоріжжя — п’ятеро поранених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216642-aviabomby-ta-bezpilotnyky-atakuvaly-zaporijjya-p-yatero-poranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 6 жовтня, вранці здійснили комбіновану повітряну атаку авіабомбами та безпілотниками по Запоріжжю.
П’ятеро людей поранені, їм надається необхідна допомога. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також внаслідок атаки:
- за трьома адресами горіли вантажівка та легкові автомобілі;
- пошкоджене дорожнє покриття і обладнання поруч розташованої АЗС.
Займання вже ліквідовані. На місці події працювали всі екстрені служби міста.