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Последствия российской воздушной атаки в Запорожье, фото: ГСЧС

Авиабомбы и беспилотники атаковали Запорожье — пятеро раненых (ФОТО)

6 окт 2026, 11:55
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Російські загарбники сьогодні, 6 жовтня, вранці здійснили комбіновану повітряну атаку авіабомбами та безпілотниками по Запоріжжю.

П’ятеро людей поранені, їм надається необхідна допомога. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок атаки:

  • за трьома адресами горіли вантажівка та легкові автомобілі;
  • пошкоджене дорожнє покриття і обладнання поруч розташованої АЗС.

Займання вже ліквідовані. На місці події працювали всі екстрені служби міста.

Наслідки російської повітряної атаки на Запоріжжі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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