В Украине снова применяют почасовые отключения света

https://racurs.ua/n216641-pochasovye-otklucheniya-sveta-budut-deystvovat-v-chasti-oblastey-s-15-00-ukrenergo.html

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В Україні сьогодні, 6 жовтня, з 15.00 і до кінця доби у частині областей діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Через зумовлені російськими обстрілами пошкодження та з метою уникнення перевантаження обладнання — у частині регіонів з 15.00 до кінця доби сьогодні вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 1 черги) для всіх категорій споживачів, — вказано в повідомленні.

Українців закликають у період дії заходів обмеження споживати електроенергію ощадливо та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

Ознайомитись із графіком відключень за вашою адресою можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні, — додали в «Укренерго».

Зазначається, що в Україні тако зросло споживання електроенергії — станом на 09.30 воно було на 2,9% вищим, ніж учора.