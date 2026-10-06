Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

260 оккупантов в месяц ликвидировали на минно-взрывных заграждениях на Юге (ВИДЕО)

6 окт 2026, 12:49
999

У вересні на мінно-вибухових загородженнях підрозділи угруповання військ «Південь» ліквідували понад 260 російських військових.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Сил оборони півдня України.

У вересні мінно-вибухові загородження, облаштовані інженерними нашими підрозділами, стали перешкодою для російських військ одразу на трьох ключових напрямках, — вказано в повідомлення. — На Гуляйпільському, Оріхівському та Олександрівському напрямках на інженерних боєприпасах противник втратив 261 військовослужбовця та 58 одиниць озброєння і військової техніки.

Серед знищеної техніки ворога — переважно мотоцикли та квадроцикли, які росіяни використовують для маневреного та швидкого пересування.

Слід зазначити, що мінно-вибухові загородження нині не лише елемент оборони, а й дієвий засіб, який завдає втрат ворогу ще до безпосереднього контакту з нашими підрозділами. Крім того, облаштування таких загороджень в нашій операційній зоні здійснювалося із застосуванням безпілотних систем. Такий підхід дозволяє ефективно уражати противника, одночасно мінімізуючи ризики для наших воїнів, — зазначають в Силах оборони.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров