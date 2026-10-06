Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n216643-260-okkupantov-v-mesyac-likvidirovali-na-minno-vzryvnyh-zagrajdeniyah-na-uge-video.html

Ракурс

У вересні на мінно-вибухових загородженнях підрозділи угруповання військ «Південь» ліквідували понад 260 російських військових.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Сил оборони півдня України.

У вересні мінно-вибухові загородження, облаштовані інженерними нашими підрозділами, стали перешкодою для російських військ одразу на трьох ключових напрямках, — вказано в повідомлення. — На Гуляйпільському, Оріхівському та Олександрівському напрямках на інженерних боєприпасах противник втратив 261 військовослужбовця та 58 одиниць озброєння і військової техніки.

Серед знищеної техніки ворога — переважно мотоцикли та квадроцикли, які росіяни використовують для маневреного та швидкого пересування.