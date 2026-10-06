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Ракурс
Поражён телекоммуникационный узел российских захватчиков, инфографика: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили телекоммуникационный узел и склады БпЛА оккупантов — Генштаб

6 окт 2026, 15:13
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Сили оборони України вчора, 5 жовтня, та в ніч на сьогодні, 6 жовтня, уразили низку військових об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

  • у районі Донецька уражено телекомунікаційний вузол російських окупантів;
  • у районі Щасливцевого Херсонської області уражено пункт управління підрозділу армії РФ;
  • завдано ударів по місцях зосередження живої сили противника в районах Сокологірська Луганської області та Бурлацького на Донеччині;
  • у районі Сіверськодонецька на Луганщині уражено склад БпЛА;
  • у районі Хрустального на Луганщині уражено склад боєприпасів російських окупантів.

Источник: Ракурс


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