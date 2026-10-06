Поражён телекоммуникационный узел российских захватчиков, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n216649-sily-oborony-porazili-telekommunikacionnyy-uzel-i-sklady-bpla-okkupantov-genshtab.html

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Сили оборони України вчора, 5 жовтня, та в ніч на сьогодні, 6 жовтня, уразили низку військових об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема: