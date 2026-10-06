Россияне атаковали «бандеролями» больницу в Кривом Роге — есть пострадавшие

Российские захватчики нанесли удар по больнице в Кривом Роге, фото: krivbass.city

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Ракурс

Російські загарбники атакували ракетами «Бандероль» лікарню у Кривому Розі.

Про це сьогодні, 6 жовтня, повідомив у своєму Telegram-каналі голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

На жаль, вже п’ятеро поранених внаслідок удару ворожих «Бандеролей», двоє з них — співробітники лікарні. Дві жінки у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя і надають пораненим всю можливу допомогу, — зазначив він.

Крім лікарні, постраждали також багатоквартирні житлові будинки, художня школа, адміністративні будівлі.

Триває обстеження територій.

Вілкул зазначив, що жителі міста, чиї квартири постраждали отримають будматеріали (ОСБ, плівку тощо) та матеріальну допомогу від міста. По найбільш постраждалих будинках будматеріали будуть централізовано розвезені.