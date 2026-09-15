ЗСУ звільнили село на Донеччині та відкинули ворога поблизу ще одного. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n216230-zsu-zvilnyly-selo-na-donechchyni-ta-vidkynuly-voroga-poblyzu-sche-odnogo-deepstate.html

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Сили оборони України програли окупантів з деяких територій на Донбасі.

Українські військові звільнили від росіян село Середнє у Краматорському районі Донеччини. Також підрозділи ворожої армії були відкинуті поблизу Шандриголового. Про це український аналітичний моніторинговий проект DeepState 15 вересня повідомив у Telegram.

Сили оборони України звільнили Середнє та відкинули ворога поблизу Шандриголового, — йдеться у повідомленні.

У Генеральному штабі ЗСУ не коментували цю інформацію. У ранковому зведенні за 15 вересня повідомлялося, що за добу відбулося 262 бойові зіткнення. Зокрема, на Слов’янському напрямку окупанти здійснили вісім штурмів у районах Озерного, Кривої Луки та Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку ворог провів 29 атак. Загарбники штурмували у районах Костянтинівки та у бік Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки, Русиного Яру, Торецького, Вільного та Степів.

Ще 26 атак окупанти провели на Покровському напрямку. Ворог просунувся у районі Нового Донбасу, Ганнівки, Білицького, Добропілля, Світлого, Матяшевого, Сергіївки, Удачного, Молодецького та Новопідгороднього.

Нагадаємо, на початку вересня в DeepState заявили, що російські окупанти мали успіхи в районі села Малі Щербаки Степногірської селищної громади Василівського району, села Гуляйпільське Гуляйпільської міської громади Пологівського району, а також села Варварівка Воздвижівської сільської громади Пологівського району.