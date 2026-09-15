Сили оборони України розпочали контрнаступ на півночі Донеччини. Фото:

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Сили оборони України розпочали контрнаступ на півночі Донецької області.

Українські захисники в режимі інформаційної тиші ліквідували осередки інфільтрації росіян. ЗСУ звільнили від окупантів та взяли під контроль село Середнє. Також вони зачистили 75 кв. км — населені пункти Новоселівка, Олександрівка, Ярова та околиці Корового Яру. Про це у відео зверненні 15 вересня заявив командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Відео опублікували на YouTube-каналі підрозділу.

За його словами, російські 20-та й 25-та армії зазнали «важкого удару». Противник втратив майже 1 тис. 500 солдатів, понад 12 тис. БпЛА, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем та автомобілів.

Операція Сил оборони отримала назву «Вівальді» й пов’язана з відомим твором італійського композитора Антоніо Вівальді «Чотири пори року».

У відкритих джерелах зараз багато інформації, що остаточна мета операції — вийти на берег річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається «Вівальді», а у Вівальді, як відомо, чотири сезони. І це лише перший із них. Добрі новини будуть, але зараз наші дії потребують тиші, — розповів Білецький.

Нагадаємо, 15 вересня моніторинговий проект DeepState повідомив, що українські військові звільнили від росіян село Середнє у Краматорському районі Донеччини. Також підрозділи ворожої армії були відкинуті поблизу Шандриголового.