Сили оборони уразили міст у Новоазовську на окупованій Донеччині. Фото:

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Сили оборони України уразили ще один міст на окупованих територіях.

Українські військові вночі уразили російські вантажівки на мосту через Грузький Єланчик в Новоазовську Донецької області. Цей міст був відремонтований росіянами для збільшення вантажопотоку у 2024 році. Наразі рух мостом відбувається лише по одній полосі. Інша полоса пошкоджена і вантажний транспорт спрямовують в об’їзд. Про це 15 червня у Telegram розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Пошкодження мосту явно бонусне, але. Якщо раптом вдастся і цей міст вивести з рівняння логістики, то в блокаді опиниться не лише Крим, але й все, починаючи з Маріуполя, — йдеться у повідомленні.

Андрющенко додав, що через ураження російської військової колони окупанти перекрили трасу Маріуполь — Новоазовськ. А рух цивільного транспорту офіційно організовали через Пікузи сільськими дорогами.

Нагадаємо, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявляв, що після успішних ударів Сил оборони по російській логістиці, армія РФ змінила маршрути постачання провізії на фронт. Окупанти почали використовувати обʼїздні дороги у районі Маріуполя. Росіяни намагаються уникати трас Новоазовськ — Маріуполь та Донецьк — Маріуполь/Бердянськ.

Також загарбники використовують локальні дороги в Мангушському районі у районі сіл Дем’янівка, Комишувате, Стародубівка, Захарівка. А в Нікольському районі — Бойове.