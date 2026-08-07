СБС за 48 годин уразили 102 ворожі цілі. Скріншот з відео

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Сили безпілотних систем ЗСУ за дві доби відпрацьювали по 102 російських цілях у оперативній глибині російської армії.

Упродовж 48 годин були уражені, зокрема, база Федеральної служби безпеки РФ на окупованій Херсонщині, а також 10 електропідстанцій на ТОТ України. Також були влучання по шести судна російського тіньового флоту у Чорному та Азовському морях — двох танкерах і чотирьох суховантажах. Про це сьогодні 3 серпня очільник СБС Збройних сил України Роберт (Мадяр) Бровді повідомив у Facebook.

Крім того, оператори БПЛА уразили два комплекси радіолокаційних станцій, зенітно-ракетний комплекс «Бук», вісім тимчасових пунктів дислокації армії РФ, два склади з паливно-мастильними матеріалами, локомотиви, паливозаправники, мобільну вогневу групу, три ретранслятори керування БпЛА типу «Шахед/Герань» та п’ять комунікаційних веж.

За інформацією Мадяра, упродовж операції «Кримський рубильник off», починаючи з 1 липня, було уражено 211 енергетичних вузлів на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, 30 липня Сили безпілотних систем ЗСУ уразили базу морських безекіпажних катерів у Сніжному в тимчасово окупованому Криму, п’ять елементів протиповітряної оборони та майданчик запуску ударних безпілотників типу «Шахед» у Донецькому аеропорту.