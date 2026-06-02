Українські СБС уразили низку цілей на окупованих територіях.

Українські СБС уразили низку ключових цілей російської армії на окупованих територіях.

Зокрема, у тимчасово окупованому Криму оператори 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», який є одним із ключових елементів ворожої ППО. Також було уражено макет «Панциря», який ворог використовував для введення в оману засобів розвідки та ураження. Про це Сили безпілотних систем ЗСУ 2 червня повідомили у Facebook.

Оператори 1-го окремого центру уразили на окупованому півострові командний пункт армії РФ та спеціалізований буксир проекту 1454.

У Маріуполі оператори БпЛА завдали ударів по берегових радіолокаційних станціях «Нева-Б» та «Нева-Б2М», які призначені для контролю надводної обстановки, моніторингу акваторії та охорони особливо важливих об'єктів.

На Донеччині, «Птахи Мадяра» уразили тимчасовий пункт дислокації противника та місце зосередження військової техніки загарбників. Серед знищених — командно-штабні машини. Також у Донецькій області українські військові віджарили по майстерні БпЛА.

Нагадаємо, в ніч на 29 травня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали низку ударів по цілях в оперативній глибині російських загарбників. Серед уражених вночі цілей, зокрема, ЗРГК «Панцир-С1» в окупованому Криму та залізничні цистерни з паливно-мастильними матеріалами на Донеччині.