Українські СБС уразили російський «Панцирь-С1» в Маріуполі. Фото:

Ракурс

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили російський ЗРГК «Панцирь-С1».

У п’ятницю, 27 лютого, оператори 1-го батальйону 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд» уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1». Вдарили по ворожій цілі дроном українського виробництва. Росіяни розташували цю систему на території «Азовсталі» в окупованому Маріуполі. Про це СБС Збройних сил України повідомили у Facebook.

Сили безпілотних систем цілеспрямовано та регулярно послаблюють протиповітряну оборону армії рф. Кожне ураження таких систем зменшує бойовий потенціал противника і відкриває простір для подальших ударів по техніці, логістиці та пунктах управління противника, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, «Панцир-С1» — це російський зенітний ракетно-гарматний комплекс ближньої дії, який призначений для прикриття військових та цивільних об'єктів від літаків, вертольотів, БпЛА, крилатих ракет та високоточного озброєння. Система поєднує дві гармати калібру 30 мм і 12 зенітних ракет, встановлених на гусеничному чи колісному шасі.

Орієнтовна вартість ураженого комплексу становить майже 15 млн дол. Ця система є одним із ключових елементів російської ППО.

Нагадаємо, в ніч на 25 лютого підрозділи Middle strike Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили в окупованому Криму «Панцир-С1», який прикривав важливі об'єкти та позицій ворожого ППО від дронів та ракет на малих та середніх висотах також припинив своє існування.