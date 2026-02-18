Сили безпілотних систем уразили російський ЗРК «Оса». Скріншот

Сил безпілотних систем ЗСУ уразили зенітний ракетний комплекс «Оса» на Донецькому напрямку.

Пілоти 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis завдали точного удару по мобільній системі ППО окупантів, яка використовувалася для прикриття підрозділів та важливих об'єктів армії РФ від ударів авіації, крилатих ракет і БпЛА. Про це Сили безпілотних систем 18 лютого повідомили у Telegram.

СБС послідовно зменшують спроможності ППО противника й відкривають повітряний простір для подальших дій Сил оборони, — наголосили військові.

Як відомо, ЗРК «Оса» — мобільний комплекс протиповітряної оборони малого радіусу дії, оснащений шістьма ракетами та здатний уражати повітряні цілі на відстані до 10 км і на висоті до 5 км. Це одна з наймасовіших систем ППО, яку використовують війська Російської Федерації.

Нагадаємо, напередодні Сили спеціальних операцій завдали успішних вогневих уражень дронами FP-2 по російських об'єктах. В окупованому Криму ССО поцілили в місце зберігання оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер». А в селі Високе на окупованій території Запорізької області були знищено пункт дистанційного пілотування підрозділу «Рубікон».