ЗСУ одним пострілом знищили російську ДРГ. Скріншот з відео
Сили оборони України ліквідували російських диверсантів біля Покровська Донецької області.
Ворожа ДРГ намагалася скористатись погіршенням погодних умов та спробувала непомітно просунутися у тил українських підрозділів. Рух ворога в лісосмузі своєчасно виявила артрозвідка 147-ї окремої артилерійської бригади. Про це 7-й корпус Десантно-штурмових військ Збройних сил України 9 лютого повідомив у Telegram.
Після цього по російській диверсійно-розвідувальній групі вдарили з артилерії. Одного пострілу снарядом калібру 155 мм було достатньо, щоб знищити трьох окупантів. Зрештою спробу проникнення ворожої ДРГ відбито.
Нагадаємо, у Покровську на Донеччині українські військові знищили російську самохідну артилерійську установку «Нона-С», яка мала підтримувати російських штурмовиків у районі Гришиного. Проти ворожої одиниці застосували FPV-дрони.