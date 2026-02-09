Новости
ВСУ одним выстрелом уничтожили российскую ДРГ. Скриншот с видео

ВСУ одним выстрелом уничтожили российскую ДРГ под Покровском (ВИДЕО)

9 фев 2026, 19:57
Сили оборони України ліквідували російських диверсантів біля Покровська Донецької області.

Ворожа ДРГ намагалася скористатись погіршенням погодних умов та спробувала непомітно просунутися у тил українських підрозділів. Рух ворога в лісосмузі своєчасно виявила артрозвідка 147-ї окремої артилерійської бригади. Про це 7-й корпус Десантно-штурмових військ Збройних сил України 9 лютого повідомив у Telegram.

Після цього по російській диверсійно-розвідувальній групі вдарили з артилерії. Одного пострілу снарядом калібру 155 мм було достатньо, щоб знищити трьох окупантів. Зрештою спробу проникнення ворожої ДРГ відбито.

Нагадаємо, у Покровську на Донеччині українські військові знищили російську самохідну артилерійську установку «Нона-С», яка мала підтримувати російських штурмовиків у районі Гришиного. Проти ворожої одиниці застосували FPV-дрони.

Источник: Ракурс


