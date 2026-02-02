Украинские дроны спасли пленных бойцов ВСУ возле Покровска. Фото:

https://racurs.ua/n211807-ukrainskie-drony-spasli-plennyh-boycov-vsu-vozle-pokrovska-video.html

Ракурс

Масований удар FPV-дронів зірвав плани окупантів захопити у полон бійців ЗСУ.

Поблизу Покровська диверсійно-розвідувальна група росіян штурмувала український спостережний пункт й захопила у полон чотирьох українських захисників. Загарбники намагалися вивести їх у тил. Однак групу росіян, яка супроводжувала полонених, виявила аеророзвідка, що патрулювала район бойових дій. Про це 7-й корпус Десантно-штурмових військ повідомив у Facebook.

На допомогу оперативно підняли ударні FPV-дрони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та інших суміжних підрозділів.

Військові кажуть, що наближення «рою» дронів дезорієнтувало окупантів і змусило їх зосередитися на укритті. Завдяки цьому українські бійці вирвалися з полону.

А окупанти намагалися сховатися в кущах і траншеях, однак по них відпрацювали понад 10 українських ударних дронів. Вся ворожа ДРГ була знищена.

Нагадаємо, п’ятеро російських загарбників спробували на швидкості заїхати у центр міста Мирноград на автомобілі. Однак аеророзвідка виявила росіян та передала координати операторам ударних FPV-дронів. Одного окупанта ліквідували, а чотирьох поранили. Російське авто було знищене.