ВСУ уничтожили российскую самоходку «Нону» в Покровске. Фото:

Українські військові знищили самохідну артилерійську установку російських десантників.

Противник розмістив САУ 2С9 «Нона-С» в одному з нежитлових приміщень у приватному секторі, що у західній частині Покровська. Цією зброєю ворог планував підтримувати штурми 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ у напрямку Гришиного. Про це 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ 9 лютого повідомив у Faceboook.

Зазначається, що по ворожій «самохідці» вдарили FPV-дрони підрозділи безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригада ім. Олекси Довбуша. Оператори філігранно провели БпЛА у нежитлове приміщення та кількома ударами знищили техніку, обираючи найбільш вразливе місце.

