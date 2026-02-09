Ракурсhttps://racurs.ua/
Українські військові знищили самохідну артилерійську установку російських десантників.
Противник розмістив САУ 2С9 «Нона-С» в одному з нежитлових приміщень у приватному секторі, що у західній частині Покровська. Цією зброєю ворог планував підтримувати штурми 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ у напрямку Гришиного. Про це 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ 9 лютого повідомив у Faceboook.
Зазначається, що по ворожій «самохідці» вдарили FPV-дрони підрозділи безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригада ім. Олекси Довбуша. Оператори філігранно провели БпЛА у нежитлове приміщення та кількома ударами знищили техніку, обираючи найбільш вразливе місце.
Нагадаємо, бійці Державної прикордонної служби знищили на півдні України низку транспортних засобів ворога. Українські FPV-дрони уразили човен, квадроцикл, автомобіль та замасковані на деревах антені зв’язку росіян.