Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео
Дрони вразили човен, автомобіль та квадроцикл рашистів на Півдні (ВІДЕО)
На півдні України дрони Держприкордонслужби знищили низку транспортних засобів ворога.
Відповідне відео сьогодні, 9 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На відео, знятому камерами FPV-дронів, показно моменти завдання ударів по низці ворожих цілей:
- човну;
- квадроциклу;
- автомобілю;
- замаскованих на деревах антенах зв’язку рашистів.