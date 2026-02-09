Новини
Ракурс
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

Дрони вразили човен, автомобіль та квадроцикл рашистів на Півдні (ВІДЕО)

9 лют 2026, 15:04
На півдні України дрони Держприкордонслужби знищили низку транспортних засобів ворога.

Відповідне відео сьогодні, 9 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео, знятому камерами FPV-дронів, показно моменти завдання ударів по низці ворожих цілей:

  • човну;
  • квадроциклу;
  • автомобілю;
  • замаскованих на деревах антенах зв’язку рашистів.

Джерело: Ракурс


