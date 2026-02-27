Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російський дрон вдарив по селу на Харківщині. Фото: поліція

Російський БпЛА атакував село на Харківщині — п’ятеро постраждалих

27 лют 2026, 18:25
999

Армія Російської Федерації завдала ударів по Харківській області.

У п’ятницю, 27 лютого, загарбники атакували безпілотником село Верхня Роганка Харківського району. Внаслідок удару спалахнула пожежа у приватному домоволодінні. Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих цивільних. Серед поранених — чотирирічний хлопчик та дев’ятирічна дівчинка. Про це поліція Харківщини повідомила у Telegram.

На місці обстрілу працювали слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці вилучили речові докази й відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Російський дрон вдарив по селу на Харківщині. Фото: поліція

Нагадаємо, 27 лютого російські окупанти завдали удару безпілотниками по будівлі готелю у центральній частині Сум. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, а згодом ворог завдав повторного удару по рятувальниках. Ніхто з особового складу не постраждав, а пожежу ліквідували. Інформація про травмованих не надходила.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів