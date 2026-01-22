Російський дрон вбив двох волонтерів. Фото: РДА

https://racurs.ua/ua/n211625-rosiyskyy-dron-vbyv-dvoh-volonteriv-na-harkivschyni-foto.html

Ракурс

Армія Російської Федерації атакувала волонтерів у Харківській області.

У четвер, 22 січня, окупанти здійснили серію дронових атак на населені пункти Дергачівської громади. Ворог бив по Козачій Лопані та Руській Лозовій. Зокрема, ворог вдарив по цивільному автомобілю на в’їзді в Козачу Лопань. У момент атаки в машині перебували два місцеві волонтери, які доставляли хліб мешканцям селища. Про це керівник Дергачівської РДА В’ячеслав Задоренко повідомив у Telegram.

Внаслідок обстрілу авто було повністю знищене, а на місці загинули 35-річний та 63-річний чоловіки.

Також загарбники вдарили безпілотником по цивільній машині у Руській Лозовій. Двоє чоловіків, які були в салоні, встигнули вистрибнути з авто. Одному з них знадобилася медична допомога.

Нагадаємо, 6 січня російський FPV-дрон атакував службове авто поліцї в Запорізькій області. Зазначається, що внаслідок атаки отримали поранення троє осіб. Серед постраждалих — 46-річний та 29-річний чоловіки та 41-річна жінка.