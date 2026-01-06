Новини
Російський дрон атакував авто поліції на Запоріжжі — є постраждалі

6 січ 2026, 16:25
999

Авто поліції потрапило під російський обстріл у Запорізькій області.

У вівторок, 6 січня, ворожий FPV-дрон атакував службове авто правоохоронців у Пологівський районі. Безпілотник влучив у поліцейський автомобіль, коли той рухався по автодорозі у Воздвижівці. Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров 6 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що внаслідок атаки отримали поранення троє осіб. Серед постраждалих — 46-річний та 29-річний чоловіки та 41-річна жінка. Пораненим надають медичну допомогу.

Нагадаємо, 18 грудня в Пологівському районі Запорізької області внаслідок атаки російського FPV-дрона 43-річний поліцейський дістав травми. Правоохоронець перебував у службовому авто, коли в машину влучив безпілотник.

