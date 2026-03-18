Російський дрон зруйнував будівлю ТЦК в Сумах. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212685-rosiyskyy-dron-vluchyv-po-budivli-tck-v-sumah-foto.html

Ракурс

Армія Російської Федерації вдарила по будівлі ТЦК у Сумах.

Вже другий день поспіль окупанти завдають ударів по центрах комплектації. Напередодні ворог влучив у будівлю Територіального центру комплектування в Городні Чернігівської області. Про це журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram.

В Сумській обласній військовій адміністрації поінформували, що росіяни 18 березня атакував ударним БпЛА адміністративну будівлю у Зарічному районі Сум. Внаслідок удару постраждав неповнолітній.

Поблизу місця атаки на зупинці громадського транспорту перебував 16-річний хлопець, який дістав неважкі поранення. Його доправили до лікарні, де постраждалий отримує необхідну допомогу.

Нагадаємо, в ніч на 18 березня російські окупанти скинули на Краматорськ у Донецькій області дві авіаційні бомби ФАБ-250. Вороже бомбардування призвело до пошкодження щонайменше 30 приватних житлових будинків, а також двох багатоповерхівок. Наразі відомо про поранення вісьмох мирних жителів, серед них — двоє дітей.