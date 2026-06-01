Російські дрони вдарили по дитсадку та АЗС у Сумах, є постраждалі.

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Сумській області.

У понеділок, 1 червня, близько 1.50 було зафіксоване влучання ворожого БпЛА типу «Шахед» по території одного із дитсадків у Ковпаківському районі міста Суми. Попередньо відомо, що ніхто не постраждав. Про це виконувач обов’язків Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив у Telegram.

У дошкільному навчальному закладі було вибито понад 20 вікон. Також зазнали пошкоджень житлові будинки, які розташовані поруч.

Ще один удар по Ковпаківському району росіяни завдали близько 3.00. Влучання відбулося у дах автозаправної станції. Постраждали двоє працівниць АЗС, у яких діагностовали гостру реакцію на стрес.

Наразі на місцях працюють всі відповідні служби. Триває обстеження територій та ліквідація наслідків ворожих атак.

Нагадаємо, російські військові вночі проти 1 червня ударними дронами двічі атакували Одесу. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро людей. Пошкоджено житлові будинки в різних районах міста, адмінбудівля та інфраструктура.