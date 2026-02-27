Российский дрон ударил по селу в Харьковской области. Фото: полиция

https://racurs.ua/n212336-rossiyskiy-bpla-atakoval-selo-na-harkovschine-pyatero-postradavshih.html

Ракурс

Армія Російської Федерації завдала ударів по Харківській області.

У п’ятницю, 27 лютого, загарбники атакували безпілотником село Верхня Роганка Харківського району. Внаслідок удару спалахнула пожежа у приватному домоволодінні. Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих цивільних. Серед поранених — чотирирічний хлопчик та дев’ятирічна дівчинка. Про це поліція Харківщини повідомила у Telegram.

На місці обстрілу працювали слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці вилучили речові докази й відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 27 лютого російські окупанти завдали удару безпілотниками по будівлі готелю у центральній частині Сум. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, а згодом ворог завдав повторного удару по рятувальниках. Ніхто з особового складу не постраждав, а пожежу ліквідували. Інформація про травмованих не надходила.