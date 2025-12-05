Россияне атаковали грузовик в Харьковской области. Фото: полиция

https://racurs.ua/n210717-rossiyskiy-dron-popal-v-gruzovik-na-harkovschine-dvoe-pogibshih.html

Ракурс

Російські окупанти атакували цивільний автомобіль у Харківській області.

У п’ятницю, 5 грудня, ворог поцілив ударним безпілотником по вантажному автомобілю. Сталося це в місті Ізюм під час перевантаження дров із автомобіля ЗІЛ у тягач. Дрон влучив у кабіну вантажівки. Про це поліція Харківської області повідомила у Facebook.

Внаслідок обстрілу загинули 52 та 67-річні чоловіки, які перебували поруч із машиною. На місці удару зайнялася пожежа.

Наразі правоохоронці оглядають місце події й збирають докази. Слідчі вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 4 грудня в місті Городня Чернігівської області внаслідок ударів російських дронів поранені цивільних чоловіків 54 і 33 років — працівники місцевого деревообробного підприємства.