Наслідки російської атаки по готелю у Сумах, фото: ДСНС

Рашисти завдали подвійного удару по готелю у Сумах (ФОТО, ВІДЕО)

27 лют 2026, 09:43
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 лютого, завдали удару безпілотниками по будівлі готелю у центральній частині Сум, спалахнула пожежа.

Із будівлі було евакуйовано до укриття 50 осіб. Про це повідомляють прес-служба ДСНС та

Під час гасіння пожежі росіяни завдали повторного удару по рятувальниках. Ніхто з особового складу не постраждав. Пожежу ліквідовано, — розповіли у ДСНС.

Внаслідок другого влучання полум’я охопило покрівлю готелю, також горіння відбувалося всередині будівлі на верхньому поверсі.

Пожежу ліквідовано. Інформація про травмованих не надходило.

Наслідки російської атаки по готелю у Сумах, фото: ДСНС

