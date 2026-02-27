Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки по готелю у Сумах, фото: ДСНС
Рашисти завдали подвійного удару по готелю у Сумах (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n212318-rashysty-zavdaly-podviynogo-udaru-po-gotelu-u-sumah-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 лютого, завдали удару безпілотниками по будівлі готелю у центральній частині Сум, спалахнула пожежа.
Із будівлі було евакуйовано до укриття 50 осіб. Про це повідомляють прес-служба ДСНС та
Під час гасіння пожежі росіяни завдали повторного удару по рятувальниках. Ніхто з особового складу не постраждав. Пожежу ліквідовано, — розповіли у ДСНС.
Внаслідок другого влучання полум’я охопило покрівлю готелю, також горіння відбувалося всередині будівлі на верхньому поверсі.
Пожежу ліквідовано. Інформація про травмованих не надходило.