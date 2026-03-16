Наслідки російського обстрілу Сум, фото: ДСНС Сумщини
Рашисти прицільно вдарили по дорозі та виробництву хліба у Сумах — четверо поранених (ФОТО, ВІДЕО)
Російські загарбники сьогодні, 16 березня, вдень завдали удару безпілотником по перехрестю доріг на пожвавленій ділянці у центрі Сум.
Травмовано чотирьох людей, повідомляють прес-служби Сумської МВА та ДСНС.
Внаслідок цієї атаки пошкоджено п’ять автомобілів та вибито вікна в двоповерховій будівлі поруч.
Згодом рашисти також атакували безпілотником підприємство з виробництва хліба у Сумах.
Працівники не постраждали. Пошкоджені виробничі приміщення. Триває ліквідація наслідків, — зазначили в ОВА.
Крім того, рашисти завдали авіаудару по території Великочернеччинського старостату Сумської громади. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.