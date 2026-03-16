Наслідки російського обстрілу Сум, фото: ДСНС Сумщини

Рашисти прицільно вдарили по дорозі та виробництву хліба у Сумах — четверо поранених (ФОТО, ВІДЕО)

16 бер 2026, 18:34
Російські загарбники сьогодні, 16 березня, вдень завдали удару безпілотником по перехрестю доріг на пожвавленій ділянці у центрі Сум.

Травмовано чотирьох людей, повідомляють прес-служби Сумської МВА та ДСНС.

Внаслідок цієї атаки пошкоджено п’ять автомобілів та вибито вікна в двоповерховій будівлі поруч.

Згодом рашисти також атакували безпілотником підприємство з виробництва хліба у Сумах.

Працівники не постраждали. Пошкоджені виробничі приміщення. Триває ліквідація наслідків, — зазначили в ОВА.

Крім того, рашисти завдали авіаудару по території Великочернеччинського старостату Сумської громади. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Джерело: Ракурс


