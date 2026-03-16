Наслідки російського удару, фото: Сумська ОВА

Рашисти вдарили по вантажівці на Сумщині, загинув водій (ФОТО)

16 бер 2026, 15:27
Російські загарбники вдарили по вантажівці у Садівській громаді на Сумщині, загинула людина.

Про це сьогодні, 16 березня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

У Садівській громаді загинув 40-річний чоловік. Він приїхав завантажуватися зерном. У цей момент росіяни прицільно поцілили безпілотником у кабіну вантажівки, де перебував водій, — зазначив Григоров.

Після влучання вона загорілася. На жаль, чоловік загинув, — додав він.

Також сьогодні на Сумщині російський дрон атакував цивільного чоловіка на мотоциклі у Великописарівській громаді.

Внаслідок удару 48-річний місцевий житель отримав важкі травми. На жаль, врятувати його не встигли — чоловік загинув, — розповів Григоров.

Очільник ОВА наголошує, що прикордоння області є територією надвисокого ризику й закликає евакуюватися.

