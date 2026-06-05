Екс-депутат від Партії регіонів коригував атаки рашистів по Шосткинській громаді, фото: blender3d.org.ua

https://racurs.ua/ua/n214261-eks-deputat-vid-partiyi-regioniv-navodyv-rosiyskiy-udary-po-sumschyni-sbu.html

Ракурс

Колишній депутат Шосткинської міськради від забороненої Партії регіонів, який коригував атаки рашистів по громаді, засуджений до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це сьогодні, 5 червня, повідомив прес-центр СБУ.

Як з’ясувало розслідування:

російські спецслужбісти обіцяли екс-депутату оформити громадянство РФ в обмін на співпрацю з країною-агресором;

для виконання агентурних завдань він на власному авто об’їжджав місцевість і фіксував на телефонну камеру пункти базування та маршрути руху Сил оборони України;

також зрадник намагався завуальовано випитувати розвіддані у своїх знайомих під час побутових розмов на «відсторонені» теми;

зібрані відомості агент узагальнював для куратора з РФ. Ним виявився співробітник Управління ФСБ по Брянській області, особу якого вже встановлено;

крім передачі координат потенційних «цілей», агент закликав російського спецслужбіста якомога швидше вдарити по місту.

Співробітники СБУ задокументували злочини зрадника і затримали його за місцем проживання у жовтні 2024 року на Сумщині. Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).