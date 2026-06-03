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Наслідки російських атак на Сумщині, фото: Сумська ОВА
Рашисти атакували Сумщину — є загиблий та поранені (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214210-rashysty-atakuvaly-sumschynu-ie-zagyblyy-ta-poraneni-foto.htmlРакурс
На Сумщині внаслідок російської атаки загинув чоловік, ще чотирьох людей поранено.
Про це сьогодні, 3 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Зокрема:
- ворог прицільно атакував дроном житловий будинок у Миколаївській сільській громаді Сумського району. Внаслідок удару загинув 64-річний чоловік. Він отримав вкрай важкі поранення. Також постраждала його 84-річна мати. Жінці надають необхідну допомогу;
- у Ямпільській громаді Шосткинського району російський дрон атакував цивільну інфраструктуру. Попередньо, поранені троє людей — двоє чоловіків та жінка. Усіх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу;
- у Кролевецькій громаді внаслідок ворожої атаки зазнав пошкоджень житловий сектор. Вогонь охопив кілька приватних будинків. Інформація щодо наслідків уточнюється. Люди, попередньо, не постраждали.