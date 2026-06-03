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Ракурс
Наслідки російських атак на Сумщині, фото: Сумська ОВА

Рашисти атакували Сумщину — є загиблий та поранені (ФОТО)

3 чер 2026, 20:00
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На Сумщині внаслідок російської атаки загинув чоловік, ще чотирьох людей поранено.

Про це сьогодні, 3 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Зокрема:

  • ворог прицільно атакував дроном житловий будинок у Миколаївській сільській громаді Сумського району. Внаслідок удару загинув 64-річний чоловік. Він отримав вкрай важкі поранення. Також постраждала його 84-річна мати. Жінці надають необхідну допомогу;
  • у Ямпільській громаді Шосткинського району російський дрон атакував цивільну інфраструктуру. Попередньо, поранені троє людей — двоє чоловіків та жінка. Усіх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу;
  • у Кролевецькій громаді внаслідок ворожої атаки зазнав пошкоджень житловий сектор. Вогонь охопив кілька приватних будинків. Інформація щодо наслідків уточнюється. Люди, попередньо, не постраждали.

Наслідки російських атак на Сумщині, фото: Сумська ОВА

Джерело: Ракурс


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