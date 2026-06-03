Последствия российских атак в Сумской области, фото: Сумская ОВА

https://racurs.ua/n214210-rashisty-atakovali-sumschinu-est-pogibshiy-i-ranenye-foto.html

Ракурс

На Сумщині внаслідок російської атаки загинув чоловік, ще чотирьох людей поранено.

Про це сьогодні, 3 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

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