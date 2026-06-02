Наслідки російської атаки у Сумах, фото: ДСНС
Рашисти вранці атакували житловий сектор у Сумах, є травмовані (ФОТО, ВІДЕО)
Російські загарбники сьогодні, 2 червня, вранці атакували житловий сектор у Сумах.
За попередньою інформацією, три людини травмовані. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також внаслідок атаки була пошкоджена покрівля житлової дев’ятиповерхівки.
Рятувальники обстежили територію та надали необхідну допомогу громадянам, — розповіли у відомстві. — Фахівці ДСНС демонтували аварійні конструкції з технічного поверху та покрівлі за допомогою спеціального спорядження для виконання висотних робіт.