Російський «шахед» атакував лікарню у Конотопі, фото: ДПСУ

Російські загарбники завдали удару безпілотником типу «шахед» по лікарні у Конотопі. Пошкоджено будівлі лікарні.

Про це сьогодні, 1 червня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.

Це було не падіння шахеду, як дехто пише, а саме УДАР! Він заходив на удар саме по лікарні! — наголосив Семеніхим.

Просто ДИВОМ і дякуючи Богові жертв і постраждалих немає, — додав він.

Крім того, рашисти атакували цивільний транспорт на Конотопщині. Про це сьогодні у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Зафіксовані такі випадки:

у Кролевецькій громаді російські безпілотники вдарили по вантажівках на території автозаправної станції. Внаслідок атаки загорілися дві фури;

на автошляху в Буринській громаді ворожий дрон влучив у легковий автомобіль.

На щастя, в обох випадках люди не постраждали.